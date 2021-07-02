Псковичке доплатили пособие по беременности и родам с помощью прокуратуры

В Пскове после вмешательства прокуратуры восстановлены права местной жительницы на получение пособия по беременности и родам. Как сообщили псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, прокуратурой области проведена проверка по обращению жительницы Пскова о несогласии с начисленной и выплаченной суммой пособия по беременности и родам.
В ходе проведенной проверки установлено, что Псковским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации расчет пособия по беременности и родам заявительнице выплачен с учетом неполного рабочего времени.
Вместе с тем действующим законодательством предусмотрен иной расчет вышеуказанного пособия. Если застрахованному лицу установлен режим неполного рабочего дня, средний дневной заработок определяется с учетом полного рабочего дня.
В этой связи прокуратурой области в адрес руководителя отделения Фонда внесено представление с требованием произвести перерасчет размера пособия по беременности и родам. По результатам рассмотрения которого заявительнице дополнительно начислено 22 тыс. рублей.