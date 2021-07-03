Общество

Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Факт заражения коронавирусом за сутки подтвердили у 140 человек в Псковской области. С начала пандемии в регионе официально заболел 40 411 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал губернатор области Михаил Ведерников.

«Сегодня в Псковской области активных очагов нет. Новые случаи заражения (коронавирусом — ред.) происходят бытовым контактным путем. Тем не менее, динамика распространения заболевания на неделе выросла на 30%. К сожалению, в статистике смертности +5. Соболезную родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

В регионе выздоровели за сутки 37 пациентов. Всего — 33 594. Умерли за сутки 5 человек, общее количество скончавшихся — 481.

За прошедшие сутки также вакцинировались 671 человек. Первый компонент поставили всего 87 265 человек, оба компонента — 63 405. За сутки в регионе полностью завершили вакцинацию 155 человек.

За сутки провели 898 исследований на коронавирус, за все время — 424 366 исследований.

Статистика по муниципалитетам: