Общество

Квалифицированную электронную подпись псковские предприниматели могут получить в налоговой

Квалифицированную электронную подпись для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей c 1 июля можно получить в УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с 1 июля можно получить в УФНС России по Псковской области и во всех региональных налоговых инспекциях. Услуга предоставляется бесплатно. Выбрать инспекцию можно в соответсвующем разделе сайта. Кроме того, можно записаться на прием онлайн.

Мероприятия по подготовке инфраструктуры Удостоверяющего центра ФНС России проводятся в соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи». Реализация данного закона позволит обезопасить работу с электронной подписью и исключить мошенничества в этой сфере, напомнили в управлении.

За получением квалифицированного сертификата могут обратиться юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности), индивидуальный предприниматель или нотариус.

Для получения квалифицированного сертификата необходимо предоставить:

Документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через личный кабинет налогоплательщика – физического лица. Подробности на промостранице.

Телефоны для справок: 8(8112) 699-233, 699-302.