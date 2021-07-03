Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 5 единиц оружия за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 65 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 12 административных правонарушений, изъяли 5 единиц гражданского оружия в период с 28 июня по 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения», - обратились в ведомстве к жителям региона.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.