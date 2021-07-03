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Общество

Верховный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой

06.07.2021 11:46|ПсковКомментариев: 1

Верховный суд отказался отменять приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Верховный суд РФ 6 июля рассмотрел кассационную жалобу на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая была осуждена по обвинению в оправдании терроризма.

Защита настаивала на полной невиновности и обращал внимание на нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов, некорректно выполненные лингвистические экспертизы.

Суд оставил приговор без изменений. Защита будет готовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Суд первой инстанции признал ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. 2 февраля апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор о назначении штрафа за оправдание терроризма.

Теги: #уголовное дело #светлана прокопьева #верховный суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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