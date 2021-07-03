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Общество

Какие выплаты положены мамам и одиноким - разъяснения Пенсионного фонда

06.07.2021 13:13|ПсковКомментариев: 0

Пенсионный фонд приступил к приему заявлений на выплату для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кто из жителей региона имеет право на выплаты? Какие условия при этом необходимо соблюсти? Какие документы представить? Все ответы на вопросы - в интервью с управляющим отделения Пенсионного фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой. 

 

- Если говорить о выплате для будущих мам, то кто из жительниц региона может получить эту выплату?

- Пособие назначается беременным женщинам с гражданством РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (в Псковской области - 11807,0 рублей).

- Каков размер выплаты для будущих мам региона?

- Размер выплаты беременным женщинам составляет 6395,0 рублей - это 50% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе (12790,0 рублей).

- На какой срок устанавливается выплата?

- Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

- Если женщина встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля. Может ли она получить выплату?

- Да, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.

- Женщина встала на учет в медицинской организации 31 июля, ей выплатят пособие за июль?

- Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц.

- Женщина встала на учет в медицинской организации до 1 июля 2021 года и получила единовременное пособие по беременности. Может ли в этом случае она получать ежемесячное пособие?

- Да, ей назначат ежемесячное пособие с 1 июля 2021 года, если срок беременности не менее 12 недель.

- Еще один вид пособия - пособие для одиноких родителей. Кому оно положено?

- Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет, если доход в семье – меньше одного прожиточного минимума на душу населения (в Псковской области - 11807,0 рублей).

Выплата назначается:

  • единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью;
  • родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

- Каков размер выплаты и в течение какого периода ее можно получать?

- Размер выплаты семьям с одним родителям составит 5889,5 рублей в месяц на каждого ребенка – это 50% от прожиточного минимума ребенка в Псковской области (11779,0 рублей). Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до достижения им возраста 17 лет. Оно назначается на один год и продлевается по заявлению.

- Будет ли производиться индексация выплаты?

- Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

- Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?

- Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

- Важно ли, платит второй родитель алименты или нет?

-Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.

- Как оформить заявление на получение каждой из выплат?

- Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

- Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?

- В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.

Важно помнить, что выплаты всем категориям получателей будут зачисляться только на банковские карты «Мир», а при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

- Удержат ли деньги с пособия, если родителя есть задолженность перед банком?

- Нет.

Вся подробная информация о выплатах размещена на сайте ПФР или портале госуслуг.

Теги: #пфр #пенсионный фонд #семья #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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