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Общество

Главную площадь планируют отремонтировать в Острове

06.07.2021 15:03|ПсковКомментариев: 0

Главная площадь в Острове устарела, ее обустроили еще во время Советского Союза, когда установили памятник Герою СССР Клавдии Назаровой, - сейчас площадь требует обновления. Об этом заявил глава Островского района 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С рабочим визитом в Остров приехали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель губернатора Василий Осипов, председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов и другие должностные лица. 

Дмитрий Быстров показал им отреставрированные цепные мосты и набережную, рассказал о церквях в центре города, а также выразил надежду на то, что у района получится завершить благоустройство архитектурного ансамбля вокруг центральной площади в городе Острове. 

«До единого ансамбля нам не хватает центральной площади. Тут уже и Троицкий собор, и мосты, и памятник Клавдии Назаровой. Хотелось бы едино закрыть центр», - сказал глава района. 

По его словам, в последнее время Остров и так стал точкой притяжения туристов. «Многие приезжают сюда особенно в вечернее время, когда работает подсветка на мостах», - отметил он. 

Большой упор при ремонте площади планируют делать на потребности молодежи. Дмитрий Быстров подчеркнул, что в центре Острова «хотелось бы связать прошлое и настоящее», поэтому молодые люди и сами предоставят свои предложения по реконструкции. Сейчас на площади планируют установить стационарную сцену, несколько фонтанов. Район подает заявку на проведение работ уже в четвертый раз и надеется на одобрение. 

Интерес посетителей вызвало поле с противоположного берега от сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. Михаил Ведерников поинтересовался, нельзя ли на нем построить временные сооружения для туристов. 

Дмитрий Быстров рассказал, что район уже занимался данным вопросом, однако «просто так там ничего построить нельзя», поскольку может быть поврежден культурный слой. В районе рассматривают вопрос разработки проекта по облагораживанию этой территории. 

Теги: #остров #туризм #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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