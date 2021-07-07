Общество

Инженера Владимира Раскота наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с инженером, заслуженным строителем Российской Федерации Владимиром Раскотом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, за многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие результаты и большой вклад в развитие региона, а также в связи с 70-летием глава региона вручил Владимиру Раскоту медаль «За заслуги перед Псковской областью».

Михаил Ведерников поздравил юбиляра с праздником и поблагодарил за весомый вклад в реконструкцию и восстановление культурных объектов региона, а также строительство новых кварталов города. «Список проделанных вами работ впечатляет. Каждый строитель может гордиться таким перечнем реализованных проектов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Владимир Раскот поблагодарил Михаила Ведерникова за высокую оценку своего труда. «Инженер, в отличие от каменщика, музыканта или художника, ничего не значит без коллектива. Я считаю, что мне в жизни всегда везло с профессиональным окружением. Я полон сил. Если где-то могу пригодиться со своим опытом и трудолюбием, то я всегда готов», — заверил он.

Отметим, инженер Владимир Раскот возглавлял реконструкцию и реставрацию Спасо-Елеазаровского, Снетогорского и Крыпецкого монастырей, усадеб С. В. Ковалевской, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и Строгановых, а также руководил работами по проектированию и оснащению инженерными сетями музея-заповедника А. С. Пушкина.

Кроме того, под его начальством возвели жилые микрорайоны в деревнях Родина и Портянниково Псковского района, построили таможенно-логистический пункт в поселке Убылинка Пыталовского района и оснастили инженерной инфраструктурой особую экономическую зону «Моглино».