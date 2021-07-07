Общество

Очаг африканской чумы свиней выявили в Дедовичском районе

Очаг африканской чумы свиней выявили на территории муниципального учреждения «Охота-рыбалка» в Дедовичском районе – северо-восточнее деревни Крутец. Указом губернатора от 7 июля на данной территории установлены ограничительные мероприятия (карантин).

На период действия ограничений запрещается заготовка дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и других целей, заготовка кормов и подстилочного материала для свиней, охота (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов), вывоз свиней, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, выгульное содержание свиней и так далее.

Карантин и ряд ограничений распространяется на прилегающую к очагу территорию.