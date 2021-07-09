Общество

На гдовича завели уголовное дело за фиктивную регистрацию россиянина

Полиция выявила факты нарушений миграционного законодательства в Невельском и Гдовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный житель Гдова, мужчина 1982 года рождения, в марте текущего года в одной из деревень Гдовского района фиктивно зарегистрировал гражданина Российской Федерации. По данному факту возбудили уголовное дело.

А безработная жительница Невеля, женщина 1977 года рождения, в мае фиктивно зарегистрировала гражданку Республики Беларусь. Горожанка дала признательные показания. Идет проверка.

Кроме того, на территории Гдовского района в апреле этого года жительница Санкт-Петербурга, женщина 1965 года рождения, в своем дачном доме фиктивно поставила на регистрационный учет гражданина Российской Федерации. Идет проверка.