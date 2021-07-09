Общество

Разведчики отработали десантирование на воду в Псковской области

Разведчики Западного военного округа отработали десантирование на воду в Псковской области в ходе сбора по воздушно-десантной подготовке. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Более 300 военнослужащих разведывательных подразделений общевойсковых соединений и воинских частей совершенствовали навыки прыжков с парашютом. Наиболее подготовленные разведчики выполнили одну из самых сложных задач курса воздушно-десантной подготовки – десантирование на воду. В ходе сбора военнослужащие также выполнят задачи десантирования в темное время суток на ограниченные и не подготовленные площадки.

После десантирования разведчики отработали нормативы по сбору разведывательной группы на площадке приземления и отрыву от условного противника, совершив 10-километровый марш бросок.

На оснащении разведывательных подразделений и частей Западного военного округа находятся различные парашютные системы, в том числе парашютная система специального назначения «Арбалет» и «Арбалет – 2».