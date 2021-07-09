Общество

Систему вызова экстренных служб по номеру «112» запустили в Псковской области

Систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запустили в промышленную эксплуатацию на территории Псковской области. Проект реализовала компания МегаФон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Система-112» организована по принципу «одного окна». На звонок отвечает оператор и благодаря специальной программе отправляет на место вызова любую помощь. Для реализации этого проекта в регионе МегаФон построил высокоскоростные каналы связи, связав ими каждый из 89 объектов «Системы-112» во всех районах области: службы пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-газовой и службы «Антитеррор». Каждый входящий и исходящий вызов благодаря этому регистрируется, а информация о происшествиях направляется в дежурно-диспетчерские службы.

Еще одна задача проекта – анализ поступающей информации и контроль отработки каждого вызова. Операторы «Системы-112» отслеживают, как и когда службы отреагировали на происшествие, что было сделано и каких результатов удалось добиться.

«В 2019 году МегаФон приступил к реализации проекта по строительству "Системы-112" в Псковской области. За два года активной работы было пройдено несколько тестовых этапов. После финальной модернизации системы под новые требования критической инфраструктуры мы вышли на финишную прямую и приказом Министерства цифрового развития и связи России получили разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию. Ее внедрение обеспечит в регионе рост безопасности и благополучия граждан, а также снизит численность пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Наше решение включает не только голосовые вызовы от абонента к оператору, но и передачу СМС, геокоординат звонящего. Номер работает даже при минусовом балансе», – рассказал директор отделения МегаФона в Пскове Александр Долгих.

Специалисты МегаФона провели большой комплекс мероприятий для строительства, запуска и реализации проекта в регионе: