Общество

У трех опасных для купания объектов в Пскове организуют патрулирование

Возле трех опасных для купания объектов в Пскове организуют патрулирование. Меры по обеспечению безопасности отдыхающих обсудили участники координационного совещания под председательством главы Пскова Елены Полонской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ,

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев отметил, что вопрос безопасности людей на водных объектах возникает с момента схождения снежного покрова.

«Для начала мы анализируем возможность установки и переустановки знаков безопасности на водных объектах, в местах несанкционированного отдыха. Далее проходит установка знаков о запрете или опасности купания. На сегодняшний день в городе установлено 20 знаков о запрете купания и 3 - о запрете использования водных мотоциклов», - рассказал он.

На данный момент на городском пляже в Пскове провели техническое освидетельствование, ввели в работу спасательный пост, пляж оснастили всем необходимым оборудованием.

Кроме того, наладили взаимодействие с сотрудниками ОСВОД. Два раза в неделю (во вторник и пятницу) проводят рейды по местам, опасным для купания, с целью информирования населения о возможной опасности и инструктажа безопасного поведения на воде.

Происшествий с маломерными судами в городе не зарегистрировали. С начала купального сезона утонул один взрослый и один ребенок.

Участники встречи единогласно приняли решение об усилении мер на городских объектах на период аномальной жары.

Елена Полонская в срочном порядке поручила возле трех объектов – дамбы, причала рядом с Ольгинским мостом и старого пирса около ЖБИ – установить знаки, обозначающие запрет купания, а также осуществить патрулирование на данных объектах. Кроме того, она рекомендовала провести работу по запрету использования маломерных судов в районе городского пляжа.