Общество

Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области

71 тысяча 88 человек полностью привились от коронавируса в Псковской области, в том числе за прошедшие сутки в статистику добавилось 1465 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Проблему сбоя поставок вакцины решим в ближайшее время, необходимые меры уже приняты», - написал глава региона. Ожидается, что уже скоро в регион поступят порядка 10,5 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона», а также более 6 тысяч доз препарата «ГамКовидВак».

На сегодняшний день в Псковской области использовали 96,8% поступившей вакцины от новой инфекции. Первый этап вакцинации прошли 109 тысяч 992 человека (+2178).