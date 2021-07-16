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Общество

Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области

16.07.2021 08:00|ПсковКомментариев: 5

71 тысяча 88 человек полностью привились от коронавируса в Псковской области, в том числе за прошедшие сутки в статистику добавилось 1465 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Проблему сбоя поставок вакцины решим в ближайшее время, необходимые меры уже приняты», - написал глава региона. Ожидается, что уже скоро в регион поступят порядка 10,5 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона», а также более 6 тысяч доз препарата «ГамКовидВак».

На сегодняшний день в Псковской области использовали 96,8% поступившей вакцины от новой инфекции. Первый этап вакцинации прошли 109 тысяч 992 человека (+2178).

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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