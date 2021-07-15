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Общество

В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации

15.07.2021 19:41|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 15 июля, провел рабочее совещание по вопросу организации вакцинации от COVID-19 на территории региона. В мероприятии также приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, руководители медучреждений региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь Михаил Ведерников обсудил со специалистами ближайшую поставку вакцины от COVID-19. Планируется, что она прибудет в ближайшие дни. Всего производителями отгружено порядка 10,5 тыс. доз препарата «ЭпиВакКорона», а также более 6 тыс. доз препарата «ГамКовидВак».

Михаил Ведерников отметил, что с поставщиками необходимо провести переговоры, чтобы вакцина поступила в регион как можно скорее. Также губернатор поручил руководству профильного Комитета и медучреждений максимально оперативно распределить препарат по районам с учетом имеющихся листов ожидания. Особое внимание необходимо уделить новым пунктам вакцинации для работающего населения, два из которых уже открыты в Псковском районе и Великих Луках, один начнет работу в ближайшее время в Пскове.

Еще одним вопросом для рассмотрения стала ситуация с задержкой внесения данных о вакцинированных гражданах в соответствующие федеральные базы.

«Периодически у нас возникают сбои по поставкам, так как по факту у нас вакцины израсходовано больше, чем указано в базе Минздрава РФ. Знаю, что ранее руководству медучреждений было дано поручение. Сегодня последние сутки, чтобы привести ситуацию в порядок. Давайте не доводить до худшего сценария, обсудим дополнительные меры, которые необходимо предпринять, чтобы мы вышли на хорошие, плановые показатели и получали вакцину в необходимом количестве», — отметил глава региона.

Во время своего доклада Марина Гаращенко акцентировала внимание, что за последние дни намечена тенденция к улучшению ситуации. Но при этом задолженности по внесению данных в соответствующие реестры отмечаются в Псковской городской поликлинике, Великолукской, Псковской и Островской межрайонных больницах. По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области, в медучреждениях региона начаты внеплановые проверки по использованию препаратов и организации работы пунктов вакцинации.

С докладами о принимаемых мерах по ускорению внесения данных в федеральные реестры выступили главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина, и.о. главврача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов. По итогам выступлений глава региона поручил проработать вопрос привлечения студентов вузов и колледжей к работе по внесению данных, а региональному Комитету по здравоохранению — направить специалистов в Великие Луки для организации и контроля над процессом. Михаил Ведерников также акцентировал внимание, что к утру 16 июня необходимо закрыть все задолженности по заполнению данных о вакцинированных гражданах.

«Ситуации с искусственной задержкой поставки вакцин быть не должно. У нас 4 медучреждения, которые весь регион тянут вниз», — заметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что продолжение увеличения темпов прививочной кампании - по-прежнему главная задача в вопросе сохранения жизни и здоровья жителей региона. «На что еще хочу обратить внимание. Очень много обращений поступает от жителей региона, что нет возможности сделать прививку. Необходимо отработать с пунктами вакцинации, где, действительно, планируются сбои, об этом информацию надо давать заранее. Также предупреждать граждан, когда ожидается поступление вакцины. В этом отношении работу надо перестраивать», — заметил губернатор.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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