Общество

Псковичи и Юлия Пересильд помогли приюту «Шанс» запастись кормом на 17 июля

На просьбу зоозащитников «Шанса» помочь подготовиться к суткам без водоснабжения, которое ожидается 17 июля по всему Пскову, откликнулись жители города, а также актриса театра и кино Юлия Пересильд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в приюте.

«Запасти воду на питье для собак сотрудники приюта смогут, наберут все возможные емкости. Но для приготовления каши и последующей отмывки бака, мисок потребуется слишком большой объем воды. Подготовить его в условиях приюта невозможно», - рассказали в «Шансе».

В итоге приняли решение на сутки отказаться от приготовления каши и покормить собак сухим и влажным кормом. Для 200 собак приюта потребуется семь больших мешков сухого корма.

«Благодаря пожертвованиям жителей сегодня был закуплен достаточный запас, чтобы завтра, в день отключения воды, обеспечить должным питанием всех подопечных приюта "Шанс". Кроме того, неожиданным и приятным подарком для приюта стали семь мешков сухого корма Royal canin club от актрисы театра и кино Юлии Пересильд», - отметили зоозащитники.

Коллектив приюта выражает признательность всем, кто оказал финансовую помощь в этом вопросе, а также привозил сухой корм и консервы. «Это большое счастье - жить в городе, где столько неравнодушных людей, готовых помогать и поддерживать в трудную минуту», - добавили в «Шансе».