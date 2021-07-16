Общество

Николай Валуев узнал об экологических проблемах Себежского нацпарка

Экологические проблемы Себежского национального парка обсудили участники рабочей встречи по вопросам развития особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Псковской области сегодня, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одна из основных проблем района - заболачивание озер. По словам директора нацпарка Надежды Подоплекиной, осенью национальный парк начнет исследование 115 озер совместно с кафедрой ихтиологии МГУ.

Специалисты проведут обловы специальными неводами, чтобы изучить флору и фауну водоемов и принять решения о дальнейшей экологической работе.

Кроме того, на территории нацпарка уже более 20 лет не проводилось зонирование. Перераспределение природных зон поможет открыть часть мест, считающихся заповедными, в качестве рекреационных для жителей и гостей региона.

Однако для решения ряда вопросов необходимо создать специальную комиссию на федеральном уровне, поскольку территория Себежского парка частично располагается в Белоруссии и считается трансграничной.

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, Николай Валуев пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.

Его поддержал депутат Государственной Думы, секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он добавил, что хотелось бы решать большой экологический вопрос района по частям, чтобы постепенно предоставлять жителям Себежского района любоваться заповедными территориями.

«Эти территории сохранились отчасти именно благодаря деятельности жителей района», - подчеркнул Александр Козловский.