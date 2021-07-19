Общество

125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 19 июля. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 42 429 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Замедление распространения заболевания пока не отражается на загруженности коечного фонда. Она держится на уровне 75% и не падает», - отметил глава региона.

За сутки от коронавируса избавились всего 11 пациентов (за все время пандемии – 34 861). Скончались 524 человека.

Кроме того, в регионе провели 1 185 тестов на коронавирус, всего – 444 414.