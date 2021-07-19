Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 по состоянию на 19 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Прививку вторым компонентом вакцины сегодня сделали 1 547 человек, за все время – 75 093 человека. Первую прививку 19 июля сделали 1 666 человек (всего – 113 253).
«Поставки вакцины идут! Вчера принимали 6 тысяч доз "Спутник V", сегодня прибыло еще 14,1 тысячи. Их разгружают прямо сейчас, завтра они будут в прививочных пунктах», - рассказал губернатор.
В настоящее время в регионе использовано 95,3% поступившей вакцины от коронавируса.