Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
Миллион для доктора
в отпуск при параде
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Жизнь в «Сказке»
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Общество 19.07.2021 07:004 125 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области 19.07.2021 23:330 Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 19.07.2021 23:230 125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 19.07.2021 23:001 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове 19.07.2021 22:000 Современный учебный центр появится в сельской школе Псковского района 19.07.2021 21:391 Конкурсного управляющего ОАО «Псковавиа» привлекли к административной ответственности
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 14.07.2021 11:3010 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 15.07.2021 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 12.07.2021 15:340 Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

19.07.2021 23:33|ПсковКомментариев: 0

Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 по состоянию на 19 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Прививку вторым компонентом вакцины сегодня сделали 1 547 человек, за все время – 75 093 человека. Первую прививку 19 июля сделали 1 666 человек (всего – 113 253).

«Поставки вакцины идут! Вчера принимали 6 тысяч доз "Спутник V", сегодня прибыло еще 14,1 тысячи. Их разгружают прямо сейчас, завтра они будут в прививочных пунктах», - рассказал губернатор.

В настоящее время в регионе использовано 95,3% поступившей вакцины от коронавируса.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 64 человека
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
19.07.2021, 23:330 Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 19.07.2021, 23:230 125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 19.07.2021, 23:100 Секретные характеристики британского танка опубликовали на игровом форуме 19.07.2021, 23:001 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове
19.07.2021, 22:520 Губернатор поздравил Артура Акавова с избранием на пост председателя региональной федерации бокса 19.07.2021, 22:400 В «Лофте» рассказали, как попасть на кинофестиваль «Западные ворота» 19.07.2021, 22:300 Росавиация отказала перевозчикам в заявках на полеты на курорты Египта 19.07.2021, 22:050 Михаил Ведерников поддержал отстраненных от Олимпиады псковских гребцов
19.07.2021, 22:000 Современный учебный центр появится в сельской школе Псковского района 19.07.2021, 21:391 Конкурсного управляющего ОАО «Псковавиа» привлекли к административной ответственности 19.07.2021, 21:370 Псковскую область в финале конкурса «Лидеры России» представят восемь участников 19.07.2021, 21:231 Дом баронессы в Печорах планируют отреставрировать
19.07.2021, 21:000 Александр Козловский поднимет вопрос ухудшения сотовой связи в Дедовичском районе 19.07.2021, 20:435 Михаил Ведерников: Последствия непогоды в Псковской области регулярно выходят за все разумные границы 19.07.2021, 20:370 Псковская инфекционка поблагодарила «Горводоканал» за содействие 19.07.2021, 20:090 ПЛН-ТВ: Как псковичи пережили отключение водоснабжения?
19.07.2021, 20:000 Первое заседание регионального штаба по газификации состоялось в Пскове 19.07.2021, 19:451 Улицу Яна Фабрициуса в Пскове капитально отремонтируют на средства дорожного нацпроекта 19.07.2021, 19:253 Первый заместитель Сергея Грахова будет постоянно находится на строительной площадке соцгородка 19.07.2021, 19:213 Заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники
19.07.2021, 19:000 Премьеру фильма-памяти о Савве Ямщикове и Валентине Курбатове покажет сегодня телеканал «Культура» 19.07.2021, 18:284 Мощи святого князя Александра Невского будут находиться в Пскове и области с 28 по 30 июля 19.07.2021, 18:203 В «Лукойле» назвали условия снижения цен на бензин в России до 20 рублей за литр 19.07.2021, 18:000 Юрьевы горы станут центром проведения праздника на 1000-летие Усвят
19.07.2021, 17:580 «Россети Северо-Запад» провели внутренний аудит по факту отключений в Псковской области из-за ураганов 19.07.2021, 17:480 Партию китайских кукол задержали на границе в Псковской области 19.07.2021, 17:360 В Турции допустили закрытие границ из-за распространения дельта-штамма коронавируса 19.07.2021, 17:190 «Летний университет» в Пскове принял более 150 студентов
19.07.2021, 17:030 Псковичи создали виртуальный тур по лагерю «Стремительный» 19.07.2021, 17:036 Мама, ты уверена, что это такси? 19.07.2021, 16:500 Великолукскую полицию возглавил Сергей Орел 19.07.2021, 16:450 Жители Куньинского района пожаловались Александру Козловскому на нехватку медикаментов
19.07.2021, 16:311 Еще около 15 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область 19.07.2021, 16:172 «Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках 19.07.2021, 16:015 Интерактив: На улице Красноармейской в Пскове прорвало трубу 19.07.2021, 16:000 Реальные пацаны
19.07.2021, 15:400 Более 180 тонн корма для скота заготовили в Псковской области 19.07.2021, 15:280 Великолучанин на «Мерседесе» сбил велосипедиста 19.07.2021, 15:200 Псковский спортсмен стал призером всероссийского турнира по MMA 19.07.2021, 15:150 Пассажиры пострадали при съезде автомобиля в кювет в Островском районе
19.07.2021, 15:040 Псковский театр кукол показал спектакль в Витебске 19.07.2021, 15:000 Футбольный лагерь организовали для воспитанников интернатов Псковской области 19.07.2021, 14:590 В КПРФ прокомментировали письмо Захара Прилепина с предложением о коалиции 19.07.2021, 14:480 В субботу псковичей приглашают на мастер-класс по сортировке твердых коммунальных отходов
19.07.2021, 14:335 Волонтеры помогают псковичам в условиях отключения воды 19.07.2021, 14:240 Три единицы оружия изъяли в Псковской области за неделю 19.07.2021, 14:224 Предприниматель из Печор рассказал, почему выбрал «Новых людей» после КПРФ 19.07.2021, 14:190 Шквалистый ветер вывел из строя фонтан в Острове
19.07.2021, 14:130 «Постскриптум»: Выходные без воды и завершение эпохи Братчикова в администрации Пскова. ВИДЕО 19.07.2021, 14:083 Нападающий ФК «Псков» Михаил Севастьянов стал игроком «Лада-Тольятти» 19.07.2021, 14:051 Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!» 19.07.2021, 13:565 Большинство участников опроса ПЛН относят себя к числу антипрививочников
19.07.2021, 13:520 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове 19.07.2021, 13:390 Псковская область получит порядка 8,6 млн рублей по итогам конкурса «Регион добрых дел» 19.07.2021, 13:380 Расширена программа «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком 19.07.2021, 13:280 Подземную тюрьму с крематорием обнаружили в Ленобласти
19.07.2021, 13:220 Петербуржец насмерть сбил лося в Гдовском районе 19.07.2021, 13:040 Гдовский журналист попросил Александра Козловского о помощи в издании сборника стихов 19.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 19.07.2021, 12:540 Пыталовская прокуратура обязала мать поделиться квартирой с детьми
19.07.2021, 12:500 «Беседка»: Про «подъемные» для молодых учителей и профессиональную поддержку коллег 19.07.2021, 12:470 Спортивной базе «Юность» в Островском районе требуется федеральная поддержка 19.07.2021, 12:360 В Совфеде предложил давать привившимся от коронавируса два дня выходных 19.07.2021, 12:3112 Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться снижения цен на «борщевой набор»
19.07.2021, 12:244 Аварию на водопроводе устраняют на объездной дороге под виадуком в Пскове 19.07.2021, 12:210 Выставка «Псков. Ткань времени» откроется в преддверии дня города 19.07.2021, 12:183 Владимир Шуляковский принимает участие в конкурсе проектов застройки Четырех углов в Пскове 19.07.2021, 12:130 Миллион для доктора
19.07.2021, 11:582 Минздрав: Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее 19.07.2021, 11:540 В Пскове перенесли соревнования по воркауту 19.07.2021, 11:470 «Постскриптум»: Выходные без воды и завершение эпохи Братчикова в администрации Пскова 19.07.2021, 11:440 До +26°C ожидается в Псковской области 20 июля
19.07.2021, 11:420 Детские деньги: кто и когда может получить выплату к новому учебному году 19.07.2021, 11:360 Разговор с незнакомцем обошелся псковичке в 400 тысяч рублей 19.07.2021, 11:321 Собака без документов не смогла пересечь границу в Псковской области 19.07.2021, 11:292 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 524
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.