Общество

Эксперт рассказал, что поможет ликвидировать кадровую проблему в Псковской области

В Советском Союзе система профессиональной ориентации всегда строилась на том, что учащиеся на практике были привязаны к промышленным предприятиям - без увязки образовательных учреждений и предприятий подготовить хороших специалистов не получится, сказал директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ООН, кандидат экономических наук Андрей Шпиленко.

Сегодня, 20 июля, в Пскове прошел круглый стол «Запрос на кадры. Среднее специальное образование в Псковской области». На нем присутствовали, в частности, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и депутат Государственной думы РФ, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Шпиленко обратил внимание, что в Псковской области по инициативе Александра Козловского запустили пилотный проект «Взлетная полоса», и уже выпустили более 1000 человек. Образовательную программу построили таким образом, чтобы у студентов была возможность познакомиться с деятельностью промышленных кластеров и государственными программами в части экономического развития, заметил он.

«Цель - показать, что не надо ехать в Москву. У вас есть и рынок, и будущее, обучайтесь профессии, заходите в инвестиционные ниши и работайте», - сказал Андрей Шпиленко.

В настоящий момент в регионе открыто 10 630 вакансий, из них 7 308 - по рабочим профессиям, уточнила Нинель Салагаева.

По словам Андрея Шпиленко, проблема в России заключается в том, что современная молодежь гордится не навыками работы, а количеством подписчиков в социальных сетях. Причину он видит, в частности, в развале СССР и считает проект Александра Козловского правильной инициативой, которую уже поддержали на федеральном уровне.

Кроме того, он напомнил, что также по инициативе Александра Козловского Госдума внесла поправки, согласно которым в России начали субсидировать затраты промышленных компаний на обучение персонала для работы на сложном технологическом оборудовании.