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Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце

Врач ковид-бригады Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце. Об этом с заседания единого волонтерского штаба Псковской области, который проходит 20 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Спасибо огромное волонтерам за поддержку, за то, что в трудную минуту нашли силы поддержать нас. Быть волонтером по зову сердца — значит находить в себе внутренние резервы, чтобы помогать людям. Спасибо вам за добрую волю, за открытое сердце. В борьбе за человеческие силы мы, медики, были не одни, мы это чувствовали. Мы победим. Ведь мы вместе», - обратилась она к присутствующим на заседании волонтерам.

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«Нет равнодушных, нет стоящих в стороне, - подчеркнул депутат Государственной Думы, руководитель регионального волонтерского центра партии «Единая Россия», секретарь областного отделения «Единой России» Александр Козловский. - Наша судьба - работать дальше и помогать другу другу».