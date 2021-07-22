Псковская библиотека проводит к Дню города две игры

«Библиотека — Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева» проводит к Дню города две игры. С 19 по 23 июля ее читатели проверяют свои знания по истории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.
Виртуальная игра-экскурсия «Седые башни древнего города» посвящена истории псковских башен. Она включает пять секторов, в каждом из которых нужно ответить на шесть вопросов.
Краеведческая настольная игра «Маршрутами Победы по улицам Пскова» с QR-кодами посвящена Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Игровое поле со скрытыми вопросами позволяет каждому участнику окунуться в историю побед города.
Старт игры начинается на карте у Библиотеки-Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева, а финиш находится у Псковского кремля.
Задача игроков — бросать кубик и двигаться к финишу, правильно отвечая на вопросы про названия улиц Пскова, связанные с героями военных лет. Кроме того, игроков ждут краеведческие вопросы без подсказок про победы псковичей, которые происходили в далеком прошлом.