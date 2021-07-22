Общество

Псковская библиотека проводит к Дню города две игры

«Библиотека — Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева» проводит к Дню города две игры. С 19 по 23 июля ее читатели проверяют свои знания по истории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Виртуальная игра-экскурсия «Седые башни древнего города» посвящена истории псковских башен. Она включает пять секторов, в каждом из которых нужно ответить на шесть вопросов.

I сектор игры («Башни Пскова в легендах») посвящен тайнам и загадкам Гремячей, Петровской, Покровской и других башен.

II сектор («На башнях Пскова прапора…») предлагает угадать башню по изображению прапора.

III сектор вопросов называется «Башни Пскова в математических загадках». На этом этапе участники игры разгадывают ребусы и решают задачи, которые помогают им узнать диаметр Покровской башни и количество ярусов в конструкции Варлаамовской башни.

IV сектор посвящен башням ансамбля «Псковский кремль». На этом этапе создатели игры проверяют, насколько хорошо участники знают названия кремлевских башен Пскова.

Карточки V сектора («Фотофакт») представляют из себя изображения башен, а подсказки на них помогут вспомнить их названия.

Краеведческая настольная игра «Маршрутами Победы по улицам Пскова» с QR-кодами посвящена Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Игровое поле со скрытыми вопросами позволяет каждому участнику окунуться в историю побед города.

Старт игры начинается на карте у Библиотеки-Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева, а финиш находится у Псковского кремля.

Задача игроков — бросать кубик и двигаться к финишу, правильно отвечая на вопросы про названия улиц Пскова, связанные с героями военных лет. Кроме того, игроков ждут краеведческие вопросы без подсказок про победы псковичей, которые происходили в далеком прошлом.