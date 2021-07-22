Общество

Новая инсталляция появилась в Зеленом театре Пскова

Инсталляция «Псков - любовь» появилась на сцене Зеленого театра в городе Пскове. Позже ее перенесут в Ботанический сад. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил автор инициативы, директор компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров.

«Не секрет, что псковичи очень любят свой город. Также и приезжие туристы, паломники, бизнесмены отмечают особый уют, комфорт и определенную энергетику этого замечательного города. Так и мы с супругой, прогуливаясь июньским вечером, решили сделать городу подарок. Так и появилась идея о создании инсталляции Псков любовь», - рассказал он.

По словам Дмитрия Назарова, после этого создали рабочую группу, в которую вошли дизайнер, архитектор, конструкторы. Была разработана инсталляция, ее показали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, и он поддержал инициативу.

«Считаю, что хештег #псковлюбовь может занять просторы интервента в социальных сетях», - добавил Дмитрий Назаров.

Как отметил дизайнер проекта Михаил Гнедин, в результате совместной работы с «Псковстройпроектом» получился яркий, но при этом не пошлый объект, который будет привлекать людей, говорить о Пскове и о позитивном настроении.

«Мне нравится, как это все получилось. Мы специально выбирали и продумывали цвет каждой буквы», - подчеркнул дизайнер.