Новая инсталляция появилась в Зеленом театре Пскова

Инсталляция «Псков - любовь» появилась на сцене Зеленого театра в городе Пскове. Позже ее перенесут в Ботанический сад. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил автор инициативы, директор компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров.
По словам Дмитрия Назарова, после этого создали рабочую группу, в которую вошли дизайнер, архитектор, конструкторы. Была разработана инсталляция, ее показали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, и он поддержал инициативу.
«Считаю, что хештег #псковлюбовь может занять просторы интервента в социальных сетях», - добавил Дмитрий Назаров.
Как отметил дизайнер проекта Михаил Гнедин, в результате совместной работы с «Псковстройпроектом» получился яркий, но при этом не пошлый объект, который будет привлекать людей, говорить о Пскове и о позитивном настроении.
«Мне нравится, как это все получилось. Мы специально выбирали и продумывали цвет каждой буквы», - подчеркнул дизайнер.