Общество

В Псковской области коронавирус выявили еще у 125 человек

125 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, сообщил в губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«В Псковскую областную инфекционную больницу стало поступать больше пациентов в тяжелом состоянии. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, это опасно», - обратился к жителям региона губернатор.

С начала пандемии в области провели 448 897 исследований на коронавирус (+1464 за сутки). Новую инфекцию выявили у 42 809 человек. Выздоровели 35 263 человека (+97), умерли 535 пациентов.