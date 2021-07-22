Общество

Псковская область названа в числе регионов с низким уровнем тестирования на коронавирус

Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пяти регионах России ниже установленной нормы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Но у нас остаются еще пять регионов,... у которых тестирование менее заданной планки - 200 на 100 тысяч населения», - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Она уточнила, что речь идет о Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Башкирии и Чувашии.