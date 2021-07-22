Общество

«Роскосмос» опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала первые фотографии актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах. Снимки были сделаны в пятницу, 23 июля, во время тренировки на тренажере космического корабля «Союз МС». Фото опубликованы на сайте госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, тренировка продолжалась 4 часа. В ней также принимал участие космонавт Антон Шкаплеров. В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя.

Как сообщалось ранее, актриса Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок в фильме «Вызов». Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Предполагается, что актриса и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 12 дней.

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Фото: www.roscosmos.ru