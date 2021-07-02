Общество

Перед полетом в космос Юлия Пересильд решила навестить Псков

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд на два дня приехала в родной город.

«Мое место Силы! Вырвалась на 2 дня… уже прекрасно! Гуляем! Наслаждаемся городом! Солнцем!» - написала актриса в своем инстаграм-аккаунте.

Она также сообщила о предстоящей поездке на озера.

Напомним, Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Старт запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 12 дней.

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Как сообщалось ранее, идея съемок фильма на МКС вызвала негативную реакцию у ряда российских космонавтов. По информации «Московского комсомольца», Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев лишился должности исполнительного директора пилотируемых программ Роскосмоса в связи с публичным несогласием с выделением бюджетных средств для съемок фильма на орбите.