Общество

В Псковской области за сутки заразились коронавирусом более 120 человек

123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в Псковской области. Общее количество заболевших за время пандемии составляет 43054 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщалось ранее, количество жертв коронавируса в области увеличилось на 4 человека. В связи с чем Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким умерших.

«В России повторился антирекорд смертности – за сутки COVID-19 забрал 799 жизней. Берегите себя и вакцинируйтесь», - призвал губернатор.

Он также напомнил, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил: Спутник V защищает от всех штаммов, в том числе нового, бразильского.