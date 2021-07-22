Общество

«Ласточки» из Пскова в Петербург задерживаются из-за поломки тепловоза

На участке железной дороги между поселком Плюсса в Псковской области и городом Луга в Ленинградской области произошло поломка тепловоза, который обеспечивает передвижение поездов «Ласточка» по неэлектрифицированному отрезку маршрута. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в настоящий момент задерживается дневной поезд, следующий из Пскова в Санкт-Петербург, а также состав, который днем выбыл из Северной столицы в сторону Пскова, с конечной остановкой в городе Печоры.

Также в связи с произошедшим задерживается отправление вечерней «Ласточки» из Пскова.

Вопрос находится на контроле профильного комитета. Совместно с руководством ОАО «РЖД» оперативно прорабатываются наиболее оптимальные варианты передвижения встречной пары поездов по указанному отрезку пути. Изыскивается возможность доставки другого тепловоза.



Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области приносит псковичам и гостям региона извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Актуальную информацию о времени прибытия и отправления поездов можно получить на железнодорожных вокзалах.