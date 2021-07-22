Общество

Минздрав уточнил, кому не стоит прививаться «ЭпиВакКороной»

Прививка вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

В Минздраве также отметили, что вакциной «Спутник V» можно без ограничений прививать пациентов с раковыми опухолями, которые прошли лечение. Прививку им можно ставить не позднее чем за 14 дней до начала хирургической операции, если она запланирована, пишет со ссылкой на ведомство «Российская газета».

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований «ЭпиВакКороны» планируется опубликовать в конце 2021 года. Это же касается вакцины «КовиВак», в то время как промежуточные результаты третьей фазы исследований «Спутника V» должны быть опубликованы в октябре.