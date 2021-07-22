Общество

Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псков

Партия вакцины «ЭпиВакКорона» объемом более 10 тысяч доз поступила в Псков, сообщает официальный телеграм-канал области.

«Сейчас идет разгрузка. Потом начнут развозить (вакцину - ред.) по районам», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в псковском регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии составляет 43054 человек.