Общество

Два рейса псковского аэропорта задерживаются до завтра

Два рейса псковского аэропорта задерживаются до завтра. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Так, вылет рейса Минеральные Воды — Псков задерживается более, чем на 14 часов. По информации директора аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова, авиакомпания «Руслайн» производит замену судна. Вылет намечен на завтра на 4:10.

Из-за задержки в Минеральных Водах вылет рейса Псков — Калининград также сдвигается на завтра. По предварительной информации, он отправится в 7:50.

Как рассказал нам Артем Тарасов, всех иногородних пассажиров расселили в гостиницы Пскова.