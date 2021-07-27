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Юлия Пересильд поделилась фотографиями с первой тренировки перед полетом в космос

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд в своем инстаграм-аккаунте поделилась фотографиями с первой совместной тренировки экипажа перед полетом в космос.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно», - написала актриса.

На фото — кадры с первой совместной тренировки в составе экипажа: Шипенко, Шкаплеров, Пересильд.

«Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа, тренировки, работа, лекции, экзамены, зачеты, нормативы, прививки», - добавила Юлия Пересильд.