Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области

Обращения граждан по поводу работы «Почты России» рассмотрены на встрече с руководством Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов. В обсуждении приняла участие директор Псковского УФПС Дарья Цилина, сообщил на своей странице в инстаграм-аккаунте помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.
Фото: инстаграм-аккаунт Армен Мнацаканян
По его словам, на сегодняшний день есть ряд общих проблем:
- кадровая: в связи с невысокой заработной платой и высокой, в том числе финансовой, ответственностью нередки случаи, когда на должность как рядового почтальона, так и начальника отделения связи, длительное время не найти соискателей;
- материально-техническая: здания, в которых размещаются отделения связи подчас находятся в неудовлетворительном состоянии, как правило, это дома старой постройки с печным отоплением, что не позволяет обеспечить отделения современной техникой, а работников – комфортными условиями.
На встречах в каждом из трех районов Дарье Цилиной были адресованы как общие вопросы, так и конкретные, проблемы населенных пунктов. При этом муниципальные власти выразили готовность помочь в решении насущных вопросов в части своих полномочий.