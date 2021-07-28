Общество

Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области

Обращения граждан по поводу работы «Почты России» рассмотрены на встрече с руководством Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов. В обсуждении приняла участие директор Псковского УФПС Дарья Цилина, сообщил на своей странице в инстаграм-аккаунте помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

Фото: инстаграм-аккаунт Армен Мнацаканян

По его словам, на сегодняшний день есть ряд общих проблем:

- кадровая: в связи с невысокой заработной платой и высокой, в том числе финансовой, ответственностью нередки случаи, когда на должность как рядового почтальона, так и начальника отделения связи, длительное время не найти соискателей;

- материально-техническая: здания, в которых размещаются отделения связи подчас находятся в неудовлетворительном состоянии, как правило, это дома старой постройки с печным отоплением, что не позволяет обеспечить отделения современной техникой, а работников – комфортными условиями.

«Отмечу, запрос на работу почтовых отделений у населения большой. Редкий пенсионер на сегодняшний день хочет получать начисления на карту, поскольку банкоматы на селе – редкость. Помимо этого, в отделениях связи люди оплачивают коммунальные услуги полностью или частично, почтальоны занимаются разноской квитанций, доставкой корреспонденции», - сказал Армен Мнацаканян.

На встречах в каждом из трех районов Дарье Цилиной были адресованы как общие вопросы, так и конкретные, проблемы населенных пунктов. При этом муниципальные власти выразили готовность помочь в решении насущных вопросов в части своих полномочий. ​