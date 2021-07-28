Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в отпуск при параде
Kids Mall комплекс для всей семьи
БОПЭТ цифры и факты
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
Миллион для доктора
волонтеры победы чтобы помнили
новая инсталляция псков - любовь
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
дело превыше всего
Жизнь в «Сказке»
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 28.07.2021 17:280 Запарились 28.07.2021 22:330 Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области 28.07.2021 22:100 Специалисты из Петербурга оценили работу сосудистого центра в Пскове 28.07.2021 21:351 Новым почетным гражданам Псковского района вручили знаки отличия 28.07.2021 20:180 На оборудование для соцгородка под Псковом направят около 86 млн рублей 28.07.2021 19:260 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 29 июля
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 28.07.2021 15:3647 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 28.07.2021 07:3317 Власти Псковской области планируют снова перенести срок обязательной вакцинации от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области

28.07.2021 22:33|ПсковКомментариев: 0

Обращения граждан по поводу работы «Почты России» рассмотрены на встрече с руководством Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов. В обсуждении приняла участие директор Псковского УФПС Дарья Цилина, сообщил на своей странице в инстаграм-аккаунте помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян.

Фото: инстаграм-аккаунт Армен Мнацаканян

По его словам, на сегодняшний день есть ряд общих проблем:

- кадровая: в связи с невысокой заработной платой и высокой, в том числе финансовой, ответственностью нередки случаи, когда на должность как рядового почтальона, так и начальника отделения связи, длительное время не найти соискателей;

- материально-техническая: здания, в которых размещаются отделения связи подчас находятся в неудовлетворительном состоянии, как правило, это дома старой постройки с печным отоплением, что не позволяет обеспечить отделения современной техникой, а работников – комфортными условиями.

«Отмечу, запрос на работу почтовых отделений у населения большой. Редкий пенсионер на сегодняшний день хочет получать начисления на карту, поскольку банкоматы на селе – редкость. Помимо этого, в отделениях связи люди оплачивают коммунальные услуги полностью или частично, почтальоны занимаются разноской квитанций, доставкой корреспонденции», - сказал Армен Мнацаканян.

На встречах в каждом из трех районов Дарье Цилиной были адресованы как общие вопросы, так и конкретные, проблемы населенных пунктов. При этом муниципальные власти выразили готовность помочь в решении насущных вопросов в части своих полномочий. ​

Теги: #Почта России #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 496 человек
28.07.2021, 23:170 Пскович украл 23 плитки шоколада и лишился свободы 28.07.2021, 23:000 Псковская «Стрела» стартовала с двух побед в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч» 28.07.2021, 22:420 Мальчика госпитализировали после ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове 28.07.2021, 22:360 В Порхове у мужчины за рулем остановилось сердце
28.07.2021, 22:330 Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области 28.07.2021, 22:100 Специалисты из Петербурга оценили работу сосудистого центра в Пскове 28.07.2021, 21:530 Автобус ЛДПР начнет движение по Псковской области 30 июля 28.07.2021, 21:351 Новым почетным гражданам Псковского района вручили знаки отличия
28.07.2021, 21:095 Находящийся в СИЗО по обвинению в организации проституции Константин Вилков выдвинут на выборы в Госдуму 28.07.2021, 20:562 В Роспотребнадзоре назвали число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 28.07.2021, 20:370 Облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии при проведении выборов 28.07.2021, 20:180 На оборудование для соцгородка под Псковом направят около 86 млн рублей
28.07.2021, 20:000 Редкая книга 1918 года издания размещена на сайте «Михайловского» 28.07.2021, 19:400 Дом загорелся в городе Дно из-за неисправности электропроводки 28.07.2021, 19:260 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 29 июля 28.07.2021, 19:060 Ряды ставропольской команды пополнил футболист из Пскова
28.07.2021, 18:480 Партийный квинтет. Как псковские депутаты о честных выборах спорили 28.07.2021, 18:311 Более 50 нуждающихся семей Псковской области получили продукты от благотворителей 28.07.2021, 18:150 Антон Минаков зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы 28.07.2021, 18:100 За сбыт наркотиков великолучанина отправили в колонию на 5,5 лет
28.07.2021, 17:580 В Невеле мужчину подозревают в убийстве случайного встречного 28.07.2021, 17:444 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках 28.07.2021, 17:280 Запарились 28.07.2021, 17:220 В Псковской области пересчитают фермерские хозяйства
28.07.2021, 17:110 В Пскове пропала 36-летняя женщина с зелеными глазами 28.07.2021, 17:010 Псковских школьников приглашают пройти профориентационное онлайн-тестирование 28.07.2021, 16:560 Посетить выставку картин на частоколе смогут жители Гдовского района 28.07.2021, 16:500 За полгода в бюджет Псковской области поступило 270 млн рублей от РЖД
28.07.2021, 16:450 Возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам обсуждают в Великих Луках 28.07.2021, 16:400 Псковские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях ко дню Крещения Руси 28.07.2021, 16:311 Олег Брячак и Дмитрий Михайлов зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы 28.07.2021, 16:300 Волышовская стать
28.07.2021, 16:122 Псковичам рассказали, как правильно подготовить мусор для сортировки 28.07.2021, 16:000 Великолукский врач награждена почетной грамотой президента 28.07.2021, 15:550 В псковском торговом центре начался потоп рядом с пунктом вакцинации 28.07.2021, 15:524 «Как Илья льдинку кинет»: синоптики прогнозируют скорое завершение купального сезона в Псковской области
28.07.2021, 15:430 Путин поручил начать выплаты на подготовку детей к школе со 2 августа 28.07.2021, 15:3647 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 28.07.2021, 15:300 Дорогу в Любятово ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 28.07.2021, 15:240 В УФАС ответили на жалобы организаций о начислении платы за сброс загрязненных сточных вод
28.07.2021, 15:153 Реплика Донецкого: Спасибо тебе, Большой Брат 28.07.2021, 15:142 Вадим Нэдик: Мелетово никто не бросил 28.07.2021, 15:110 В Дновском районе возобновляет работу приемное отделение больницы 28.07.2021, 15:083 До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования
28.07.2021, 14:481 Петр Алексеенко зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы 28.07.2021, 14:430 Псковский губернатор прокомментировал последнее кадровое решение в дорожном комитете 28.07.2021, 14:340 Великолукские полицейские раскрыли кражу электровелосипеда «по горячим следам» 28.07.2021, 14:310 Полиция проводит проверку по факту хулиганства на псковской набережной
28.07.2021, 14:220 «Нас не догонят»: в России записали новый ролик в поддержку олимпийцев 28.07.2021, 14:160 Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед COVID-19 28.07.2021, 14:110 Как обеспечить честные выборы. ВИДЕО 28.07.2021, 14:010 Программа оздоровления педагогов стартовала в Псковской области
28.07.2021, 13:550 Центр «Инклюзион» представит на фестивале в Пскове семь спектаклей 28.07.2021, 13:470 «Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись в Пыталовском районе 28.07.2021, 13:450 Более 80 баков для утилизации вторсырья появилось за полтора месяца в Пскове 28.07.2021, 13:310 Перед показом лазерного шоу на территории Псковского кремля работают взрывотехники
28.07.2021, 13:201 Против принудительной вакцинации от COVID-19 выступили псковские справедливороссы 28.07.2021, 13:160 Псковичам предлагают запланировать выезд в театр в «Михайловское» 28.07.2021, 13:100 «Титан-Полимер» в лицах: переводчик Алла Федотова 28.07.2021, 13:060 ПЛН-ТВ: Молебен в день встречи ковчега с мощами Александра Невского в Пскове
28.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция круглого стола с участием представителей региональных отделений партий 28.07.2021, 12:543 Скончался основатель группы псковских компаний «Стерх-Медиа» Вячеслав Носов 28.07.2021, 12:500 В Печорах отреставрируют церковь 19 века 28.07.2021, 12:450 Грузовик наехал на ограждение на перекрестке у Дома офицеров в Пскове
28.07.2021, 12:380 Сети горячего водоснабжения прочищают на улице Ижорского Батальона в Пскове 28.07.2021, 12:330 Псковский театр кукол представит на 1000-летии Усвят детскую программу 28.07.2021, 12:271 В России предложили увеличить число бюджетных мест по медицинским специальностям 28.07.2021, 12:190 Великолукские приставы поймали скрывавшегося от них должника
28.07.2021, 12:030 Останки человека обнаружили в гдовском лесу 28.07.2021, 12:010 Как обеспечить честные выборы, обсудят участники круглого стола в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 28.07.2021, 11:572 Бывший первый заместитель Бориса Елкина стала советником губернатора 28.07.2021, 11:500 Дедовичские росгвардейцы задержали проникшую в чужой дом через окно женщину
28.07.2021, 11:410 Маршрут автобуса №11 изменится на Запсковье 28.07.2021, 11:401 Станислав Стармолотов возглавил областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству 28.07.2021, 11:380 В Псковской области COVID-19 унес жизни еще двух человек 28.07.2021, 11:362 Борис Елкин официально вступил в должность первого замглавы администрации Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.