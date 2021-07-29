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Общество

Навыки задержания условных террористов отработали псковские росгвардейцы

29.07.2021 11:38|ПсковКомментариев: 0

В рамках оперативно-стратегического учения Росгвардии «Заслон-2021» сотрудники СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Псковской области провели тренировку по отработке задержания условных террористов, передвигающихся на автотранспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

По легенде тренировки, группа террористов совершила нападение на сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться на автомашинах. Одна из проселочных дорог, по которой передвигались подозреваемые, была заблокирована бойцами ОМОН. После остановки транспорта, сотрудники СОБР произвели задержание условных террористов.

Основная цель таких тренировок - отработка слаженных совместных действий двух спецподразделений Росгвардии при проведении спецопераций.

 

Добавим, в период с 12 по 30 июля, впервые с момента своего создания, Росгвардия проводит сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон – 2021». Учение проходит в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению под тем же названием, которое состоится в сентябре 2021 года. В учении принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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