Общество

Отмену торгов на закупку мебели для музыкальной школы в Пскове вновь обжалуют

Решение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, которое оставило без изменения решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, обжалуют в кассационном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил адвокат Артем Мелкумов, представлявший интересы директора школы Натальи Архиповой при расследовании уголовных дел, а также интересы музыкальной школы в Арбитражном суде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Адвокат выразил свое несогласие с решением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. «Все доводы, которые мы излагали в апелляционной жалобе, остались без должного внимания, были проигнорированы. В связи с этим будет подана кассационная жалоба. Полагаем, что правда на нашей стороне», - отметил он.

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Кроме того, Артем Мелкумов не оставил без внимания слова руководителя Псковского УФАС Ольги Милонаец, которая на своей странице в социальной сети Facebook указала следующее: «Стулья стоимостью 20 тысяч (потолок, сомневаюсь и в этой цене, поскольку видела их, но есть экспертиза) купили каждый за 100 тысяч рублей, переплачены миллионы за контрафакт без документов для детей, под видом супербренда».

«Руководитель указывает, что стоимость стульев составляет 20 тысяч рублей и называет их контрафактными. Я не знаю, из какого источника данное должностное лицо черпает информацию, но, если мы будем опираться на материалы, исследованные в Арбитражном суде, то суд счел допустимым доказательством экспертизу, которая была проведена в рамках Арбитражного суда. Экспертиза однозначно указала, что стулья соответствуют техническим характеристикам, заявленным в техническом задании. То есть они являются оригинальными, полноценными и надлежащего качества», - подчеркнул он.

При этом Артем Мелкумов напомнил, что обсуждался и исследовался вопрос о наполнителе в стульях, и претензий по качеству мебели не возникало. «Поэтому откуда взялась такая информация у данного должностного лица, мне неизвестно», - отметил он.

Адвокат обратил внимание на то, что сведений о том, что стулья являются контрафактными и их стоимость составляет 20 тысяч рублей, нет и в уголовном деле. «Установлено, что они высокого качества и соответствуют техническим характеристикам», - сказал он.

«Мне интересно посмотреть в лица тем людям, которые все это инициировали. Кому от этого будет хорошо? Не могу понять. По факту, деньги, которые были выделены, являются федеральными. Если они нам возвратятся, если с поставщиком "Формоза-ИТ" все будет нормально, то мы их в любом случае будем обязаны вернуть в федеральный бюджет. И выделят их нам обратно или нет — очень большой вопрос. Мебель будем вынуждены им отдать. 1 сентября возможно остановится весь образовательный процесс в учреждении», - рассказал Артем Мелкумов.

Он также напомнил, что в поддержку руководства муниципального учреждения выступали родители школы, было собрано 150 подписей, которые предоставлялись в Арбитражный суд. «Родители были возмущены данной ситуацией. Их устраивают условия, в которых обучаются их дети, они боятся, конечно, что это можно потерять и не восполнить, потому что в администрации Пскова денежных средств в бюджете не запланировано», - резюмировал Артем Мелкумов.