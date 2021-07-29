В Псковской области поручили обеспечить неснижаемый уровень ПЦР-тестирования

Учреждениям здравоохранения в Псковской области поручили обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки. Об этом говорится в приказе областного комитета по здравоохранению, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.
«Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тыс. прикрепленного населения в сутки», - говорится в документе.
Целевые уровни лабораторного обследования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки:
|
№ п/п
|
Муниципальный район, городской округ
|
Численность населения, человек
|
Целевой уровень тестирования, исследований в сутки
|
1.
|
Псков
|
209 426
|
698
|
2.
|
Гдовский район
|
11 768
|
39
|
3.
|
Псковский район
|
42 991
|
129
|
4.
|
Палкинский район
|
6 857
|
21
|
5.
|
Порховский район
|
16 060
|
48
|
6.
|
Дновский район
|
10 599
|
32
|
7.
|
Дедовический район
|
11 225
|
34
|
8.
|
Струго-Красненский район
|
9 647
|
29
|
9.
|
Плюсский район
|
6 958
|
21
|
10.
|
Печорский район
|
18 406
|
55
|
11.
|
Опочецкий район
|
15 003
|
45
|
12.
|
Красногородский район
|
6 452
|
19
|
13.
|
Пушкиногорский район
|
7 625
|
23
|
14.
|
Новоржевский район
|
7 500
|
23
|
15.
|
Островский район
|
28 288
|
85
|
16.
|
Пыталовский район
|
10 478
|
31
|
17.
|
Себежский район
|
18 503
|
56
|
18.
|
Великие Луки
|
90 485
|
271
|
19.
|
Великолукский район
|
20 274
|
61
|
20.
|
Куньинский район
|
8 410
|
25
|
21.
|
Бежаницкий район
|
9 265
|
28
|
22.
|
Локнянский район
|
7 407
|
22
|
23.
|
Невельский район
|
22 289
|
69
|
24.
|
Усвятский район
|
4 773
|
14
|
25.
|
Новосокольнический район
|
11 995
|
36
|
26
|
Пустошкинский район
|
7 565
|
23
|
|
ИТОГО:
|
620 249
|
1 863