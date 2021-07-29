Общество

В Псковской области поручили обеспечить неснижаемый уровень ПЦР-тестирования

Учреждениям здравоохранения в Псковской области поручили обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки. Об этом говорится в приказе областного комитета по здравоохранению, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тыс. прикрепленного населения в сутки», - говорится в документе.

Целевые уровни лабораторного обследования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки:

№ п/п Муниципальный район, городской округ Численность населения, человек Целевой уровень тестирования, исследований в сутки 1. Псков 209 426 698 2. Гдовский район 11 768 39 3. Псковский район 42 991 129 4. Палкинский район 6 857 21 5. Порховский район 16 060 48 6. Дновский район 10 599 32 7. Дедовический район 11 225 34 8. Струго-Красненский район 9 647 29 9. Плюсский район 6 958 21 10. Печорский район 18 406 55 11. Опочецкий район 15 003 45 12. Красногородский район 6 452 19 13. Пушкиногорский район 7 625 23 14. Новоржевский район 7 500 23 15. Островский район 28 288 85 16. Пыталовский район 10 478 31 17. Себежский район 18 503 56 18. Великие Луки 90 485 271 19. Великолукский район 20 274 61 20. Куньинский район 8 410 25 21. Бежаницкий район 9 265 28 22. Локнянский район 7 407 22 23. Невельский район 22 289 69 24. Усвятский район 4 773 14 25. Новосокольнический район 11 995 36 26 Пустошкинский район 7 565 23 ИТОГО: 620 249 1 863