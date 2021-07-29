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Общество

В Псковской области поручили обеспечить неснижаемый уровень ПЦР-тестирования

29.07.2021 17:59|ПсковКомментариев: 4

Учреждениям здравоохранения в Псковской области поручили обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки. Об этом говорится в приказе областного комитета по здравоохранению, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Главным врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, обеспечить выполнение неснижаемого уровня ПЦР-тестирования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тыс. прикрепленного населения в сутки», - говорится в документе.

Целевые уровни лабораторного обследования на COVID-19 из расчета 300 исследований на 100 тысяч прикрепленного населения в сутки:

№ п/п

Муниципальный район, городской округ

Численность населения, человек

Целевой уровень тестирования, исследований в сутки

1.

Псков

209 426

698

2.

Гдовский район

11 768

39

3.

Псковский район

42 991

129

4.

Палкинский район

6 857

21

5.

Порховский район

16 060

48

6.

Дновский район

10 599

32

7.

Дедовический район

11 225

34

8.

Струго-Красненский район

9 647

29

9.

Плюсский район

6 958

21

10.

Печорский район

18 406

55

11.

Опочецкий район

15 003

45

12.

Красногородский район

6 452

19

13.

Пушкиногорский район

7 625

23

14.

Новоржевский район

7 500

23

15.

Островский район

28 288

85

16.

Пыталовский район

10 478

31

17.

Себежский район

18 503

56

18.

Великие Луки

90 485

271

19.

Великолукский район

20 274

61

20.

Куньинский район

8 410

25

21.

Бежаницкий район

9 265

28

22.

Локнянский район

7 407

22

23.

Невельский район

22 289

69

24.

Усвятский район

4 773

14

25.

Новосокольнический район

11 995

36

26

Пустошкинский район

7 565

23

 

ИТОГО:

620 249

1 863
 
Теги: #коронавирус #ПЦР #тестирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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