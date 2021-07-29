Общество

Александр Котов проконтролировал ход ремонта стругокрасненского дома культуры

Спикер областного парламента Александр Котов проконтролировал ход капитального ремонта Стругокрасненского районного дома культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Вместе с депутатом на объекте побывал глава муниципалитета Александр Волков. Работы в учреждении культуры закончатся на следующей неделе.

Общая стоимость ремонта составила 9,6 млн рублей. Деньги на него выделялись в рамках национального проекта «Культура». За счет этих средств в ДК отремонтировали кровлю над основой частью здания, хореографический зал, санузлы, костюмерную, фойе и рабочие кабинеты. Дополнительные деньги на ремонт гардероба из своего бюджета выделил район. К обновлению здания подошли комплексно, подчеркнул Александр Волков.

«Впервые Дом культуры удалось отремонтировать целиком», - отметил по итогу осмотра обновленных помещений Александр Котов. Спикер вспомнил, как в конце 90-х годов, когда он сам возглавлял Стругокрасненский район, ДК ремонтировали частями.

«Но невозможно было одновременно все привести в порядок и сказать, что дом культуры полностью готов, всегда что-то оставалось. Молодцы! Получилось хорошо», - добавил Александр Котов.

Первый этап ремонта начался в 2019 году, тогда в доме культуры отремонтировали часть кровли и заменили кресла в зале.