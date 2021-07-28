Общество

В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса

В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса. Распоряжение опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, необходимо обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в срок до 30 июля, вторым компонентом — в срок до 20 августа.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в иных сферах, необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в срок до 13 августа, вторым компонентом — до 3 сентября.

«Текущая динамика поставок (вакцина от коронавируса - ред.) не позволяет вовремя пройти первый этап обязательной вакцинации категориям, установленным Роспотребнадзором», - пояснил губернатор Михаил Ведерников.

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Как сообщал руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук, непривитых от коронавируса жителей Псковской области будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Ранее он подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер. В нем говорится о необходимости обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан:

- работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, банях, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, детских игровых комнат, театров и кинотеатров и другим. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

- государственным гражданским гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальных служб Псковской области, работникам органов власти Псковской области и подведомственных им организаций.

Постановление об обязательной вакцинации не распространяется на людей, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.

За невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, на организации — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП — до 50 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей).