Общество

Псковское озеро планируют очистить от затопленных сетей

Не менее 64 кубометров затопленных сетей планируют поднять из акватории Псковского озера. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Сети будут доставать методом багрения. Кроме того, подрядной организации предстоит обеспечить их утилизацию. Работы необходимо провести по 1 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта — 471 тысяч 889 рублей. Источником финансирования выступит областной бюджет.

Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 12 августа. Заказчик — комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.