Псковское озеро планируют очистить от затопленных сетей

Не менее 64 кубометров затопленных сетей планируют поднять из акватории Псковского озера. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Сети будут доставать методом багрения. Кроме того, подрядной организации предстоит обеспечить их утилизацию. Работы необходимо провести по 1 октября.
Начальная (максимальная) цена контракта — 471 тысяч 889 рублей. Источником финансирования выступит областной бюджет.
Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 12 августа. Заказчик — комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.