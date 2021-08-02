Общество

Борис Елкин провел первое совещание в администрации города Пскова

Борис Елкин провел первое аппаратное совещание в статусе исполняющего полномочия главы администрации города Пскова сегодня, 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

На новую должность он был назначен в пятницу, 30 июля. На рабочей встрече присутствовали заместители главы администрации, руководители органов и структурных подразделений. В начале совещания Борис Елкин представил присутствующим советника губернатора Псковской области Ирину Иванову, курирующую работу по взаимодействию с муниципальным образованием город Псков.

На совещании Борис Елкин затронул целый ряд проблем, с которыми предстоит работать: это и дороги, и качество воды, и уборка мусора, и подтопляемые территории во время дождей, а также привлечение дополнительных возможностей для увеличения бюджета города.

«Нам нужна совместная и плодотворная работа. Обязанностей появляется больше, а людей больше не становится. Нам сейчас нужно усилиться и помнить, что работаем не ради себя, а на благо жителей города и его гостей», - добавил исполняющий полномочия администрации Пскова.

Он также отметил, что за последние 3,5-4 года сотрудники администрации выполнили большой объем работ и поблагодарил их за это. «Но проблемных вопросов все еще очень и очень много, будем решать», - резюмировал Борис Елкин.