Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
волонтеры победы чтобы помнили
дело превыше всего
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Миллион для доктора
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
Работаем как единый организм
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 03.08.2021 11:531 Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались 04.08.2021 11:000 Центр Пскова украшают однолетними цветами 04.08.2021 10:530 МегаФон запустил сервис для анализа тональности разговоров 04.08.2021 10:490 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 августа 04.08.2021 10:300 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 04.08.2021 10:200 Директора пыталовского предприятия привлекли к ответственности за самоуправство
 
 
 
Самое популярное 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 02.08.2021 13:271 Псковская область попала в зону циклона «Гвидо» 03.08.2021 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 03.08.2021 10:2511 Катера раздора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19

04.08.2021 10:30|ПсковКомментариев: 0

86% поступившей вакцины от COVID-19 использовали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

3 августа в регионе первым компонентом вакцины привились 2 056 человек, всего - 145 542, вторым — 1 996, за все время вакцинации полный курс прошли 103 414 жителей Псковской области.

«Согласно данным центра "Вектор", после полной вакцинации в России заболели меньше процента привитых», - добавил губернатор.

За время пандемии в Псковской области коронавирус подтвердили у 44 217 человек. Выздоровели 36 394 пациентов, скончались 578.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 247 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
04.08.2021, 11:060 Транспортную доступность Тямши обсудил Александр Козловский с местным предприятием 04.08.2021, 11:000 Центр Пскова украшают однолетними цветами 04.08.2021, 10:530 МегаФон запустил сервис для анализа тональности разговоров 04.08.2021, 10:490 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 августа
04.08.2021, 10:300 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 04.08.2021, 10:250 Зарегистрированы кандидаты на участие в выборах депутатов областного Собрания по округу №10 04.08.2021, 10:200 Директора пыталовского предприятия привлекли к ответственности за самоуправство 04.08.2021, 10:100 В период Олимпиады в Пскове будет работать выставка монет
04.08.2021, 10:051 Строительство ФОКОТа в Дно проинспектировал Александр Котов 04.08.2021, 09:570 Пскович украл из магазина кофе и коньяк 04.08.2021, 09:542 Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 04.08.2021, 09:511 Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования
04.08.2021, 09:370 Продажи легковых автомобилей в России упали на 10% в июле 04.08.2021, 09:310 На участке ремонта Октябрьского проспекта в Пскове наведут порядок 04.08.2021, 09:150 В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным 04.08.2021, 08:590 Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии
04.08.2021, 08:480 Финансист назвал справедливым курс рубля при текущей рублевой стоимости нефти 04.08.2021, 08:330 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио 04.08.2021, 08:150 АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии 04.08.2021, 08:000 Интерес ипотечных заемщиков в России сместился в сторону вторичного рынка
04.08.2021, 07:471 Снятие в России ограничений против COVID-19 преждевременно - эксперт 04.08.2021, 07:294 «Псковпассажиравтотранс» не может назначить дополнительный автобус на маршрут №30 04.08.2021, 07:150 Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля 04.08.2021, 07:000 В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха
03.08.2021, 21:400 МИД Литвы заявил о нелегальных российских мигрантах из Белоруссии 03.08.2021, 21:157 Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса 03.08.2021, 20:551 Транспортная полиция приглашает псковичей на службу 03.08.2021, 20:270 ФСБ: Консул Эстонии интересовался закрытыми планами России в Арктике
03.08.2021, 20:151 Более 130 работников культуры Псковской области прошли обучение по нацпроекту 03.08.2021, 19:580 Карантин по АЧС ввели еще в одной деревне Псковского района 03.08.2021, 19:510 Противопожарный режим отменили в Псковской области 03.08.2021, 19:382 Реплика Донецкого: Министерство Правды
03.08.2021, 19:270 Три кандидата в депутаты областного Собрания зарегистрированы в великолукской ТИК 03.08.2021, 19:110 Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 03.08.2021, 18:420 Великолучане могут представить свое мнение относительно городского дизайн-кода 03.08.2021, 18:3919 «Мама Рома» вышла боком
03.08.2021, 18:080 ЛДПР не будет обжаловать решение облизбиркома об исключении кандидата из единого списка в Собрание 03.08.2021, 18:006 Партия «Яблоко» обжалует исключение двух кандидатов из единого списка в региональный парламент 03.08.2021, 17:540 Псковская налоговая проведет бездекларационные проверки 03.08.2021, 17:496 Игорь Сопов прокомментировал решение об исключении кандидатов из партийных списков в областное Собрание
03.08.2021, 17:443 Экс-заместитель командира 76-й дивизии: Российская армия пока не готова к боевым полковникам-женщинам 03.08.2021, 17:384 Возле «наливайки» на проспекте Энтузиастов будет круглосуточно дежурить полиция 03.08.2021, 17:300 Инженерные коммуникации меняют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 03.08.2021, 17:200 Острович отработает 300 часов за пьяное вождение
03.08.2021, 17:091 ВТБ: Продажи ипотеки в России превысили 3 трлн рублей с начала года 03.08.2021, 17:000 Подозрительный предмет обнаружили в одном из псковских банков 03.08.2021, 16:553 Псковичам разрешили регистрировать брак на дому или в больнице 03.08.2021, 16:424 Полковник ВДВ назвал отличие российских десантников от солдат НАТО
03.08.2021, 16:320 Представителя ЛДПР исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания 03.08.2021, 16:262 Тротуар на проспекте Ленина в Великих Луках станет шире 03.08.2021, 16:2218 Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания 03.08.2021, 16:200 Клиенты СберБанка могут обменять валюту с помощью мобильного приложения
03.08.2021, 16:157 Непривитых от коронавируса сторожей псковского лицея №21 отстранили от работы 03.08.2021, 16:120 Предвыборные хроники: за полтора месяца до часа икс 03.08.2021, 16:100 В Невельском районе пропал 36-летний мужчина 03.08.2021, 15:597 Концессионер намерен сделать муниципальные бани Пскова привлекательными для населения
03.08.2021, 15:440 Ямочный ремонт ведется на Ольгинском мосту в Пскове 03.08.2021, 15:380 Вероятность торнадо в Псковской области оценили синоптики 03.08.2021, 15:321 Несколько дорог капитально отремонтируют в Великих Луках в этом году 03.08.2021, 15:258 Олег Грицаев: День ВДВ становится национальным праздником
03.08.2021, 15:030 В депутаты областного Собрания по округу №12 зарегистрированы четыре кандидата 03.08.2021, 15:000 Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды по заявкам псковичей 03.08.2021, 14:450 Теплый день с дождем ожидается в Псковской области 4 августа 03.08.2021, 14:350 Собираем ребенка в школу. ЛОНГРИД
03.08.2021, 14:320 Два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе 03.08.2021, 14:222 «Эхономика»: Псковские бани - дотировать, обанкротить или отдать в концессию? ВИДЕО 03.08.2021, 14:160 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» 03.08.2021, 14:149 В Минздраве призвали всех пожилых россиян привиться от коронавируса
03.08.2021, 13:560 Клуб стратегических инициатив открылся в Пскове 03.08.2021, 13:482 Посетителям псковских бань объяснили значение слова «концессия» 03.08.2021, 13:360 Пушкиногорец повторно сел за руль пьяным и попался сотрудникам ГИБДД 03.08.2021, 13:165 В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы
03.08.2021, 13:130 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта 4 августа 03.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» 03.08.2021, 12:589 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ 03.08.2021, 12:350 Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.