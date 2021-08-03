В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19

86% поступившей вакцины от COVID-19 использовали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
3 августа в регионе первым компонентом вакцины привились 2 056 человек, всего - 145 542, вторым — 1 996, за все время вакцинации полный курс прошли 103 414 жителей Псковской области.
«Согласно данным центра "Вектор", после полной вакцинации в России заболели меньше процента привитых», - добавил губернатор.
За время пандемии в Псковской области коронавирус подтвердили у 44 217 человек. Выздоровели 36 394 пациентов, скончались 578.