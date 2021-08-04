Останки 20 человек обнаружили на месте массового расстрела в Невельском районе 

Останки 20 человек на месте массового расстрела в годы Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Борки Невельского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа начал работы на раскопе в понедельник, 2 августа.
Как рассказал военнослужащий 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа Александр Маренков, по найденным черепам и костям можно сделать вывод, что в раскопе уже обнаружили 20 человек.
«Тем не менее, пока что ни одного анатомически полного скелета у нас нет. Склон сильно расползался от вершины к основанию, поэтому останки сильно разрознены», - сказал он.
Александр Маренков добавил, что идентифицировать возраст и род занятий захороненных здесь людей пока трудно - вещи личного пользования поисковикам практически не попадаются. Однако найденные фрагменты скелетов позволяют уже сейчас сделать вывод, что среди погребенных были женщины, дети и пожилые люди.
Военнослужащий добавил, что работы на раскопе планируют проводить до октября. Батальону предстоит скрыть около 4 метров склона холма, где, скорее всего, обнаружат останки еще нескольких десятков человек.
Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области эксгумировали останки и отправили их на экспертизу для установления причин и времени смерти людей.