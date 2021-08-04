Общество

Останки 20 человек обнаружили на месте массового расстрела в Невельском районе

Останки 20 человек на месте массового расстрела в годы Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Борки Невельского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа начал работы на раскопе в понедельник, 2 августа.

«Мы расширили площадь раскопа. Сейчас она составляет примерно 15 на 10 метров. Работаем аккуратно, не спеша, слой за слоем. Почвы песчаные, поэтому солдатам копать здесь несложно. Главная трудность состоит в том, что работать приходится под уклоном, и нужно быть аккуратными, чтобы избежать обвалов», - пояснил заместитель командира взвода первой роты 90-го ОСПБ.

Как рассказал военнослужащий 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа Александр Маренков, по найденным черепам и костям можно сделать вывод, что в раскопе уже обнаружили 20 человек.

«Тем не менее, пока что ни одного анатомически полного скелета у нас нет. Склон сильно расползался от вершины к основанию, поэтому останки сильно разрознены», - сказал он.

Александр Маренков добавил, что идентифицировать возраст и род занятий захороненных здесь людей пока трудно - вещи личного пользования поисковикам практически не попадаются. Однако найденные фрагменты скелетов позволяют уже сейчас сделать вывод, что среди погребенных были женщины, дети и пожилые люди.

«В глубине раскопа мы нашли колесико от машинки, бусинку и фрагменты галош. По глубине залегания вещей можем сделать вывод, что это вещи времен Великой Отечественной войны. Также здесь много пистолетных и винтовочных гильз с маркировкой 1938 года», - отметил он.

Военнослужащий добавил, что работы на раскопе планируют проводить до октября. Батальону предстоит скрыть около 4 метров склона холма, где, скорее всего, обнаружат останки еще нескольких десятков человек.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области эксгумировали останки и отправили их на экспертизу для установления причин и времени смерти людей.