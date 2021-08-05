Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19

Псковская область вошла в число регионов России с высокими темпами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выше всего в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне.
«Наиболее высокие темпы вакцинации имеют Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область», - сказал Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По состоянию на 4 августа в Псковской области первым компонентом вакцинировались 147 687 человек (за сутки 2 145), вторым – 105 214 (за сутки 1800). Использовано 87% поступившей вакцины от коронавируса.