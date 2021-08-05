Общество

Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19

Псковская область вошла в число регионов России с высокими темпами вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выше всего в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне.

«Наиболее высокие темпы вакцинации имеют Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область», - сказал Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Смотрите также Роспотребнадзор советует ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода