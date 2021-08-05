Общество

Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов написал заявление на увольнение с должности руководителя медучреждения по собственному желанию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Роман Керимов остается работать в этой больнице в качестве кардиолога и заместителя главного врача по первичной сердечно-сосудистой помощи.

На должность и. о. главврача Великолукской межрайонной больницы назначен Вячеслав Чурсин, который до этого был заместителем главврача этой же больницы. Главный врач Великолукской межрайонной больницы будет назначен после проведения необходимых конкурсных процедур.

Вячеслав Чурсин приехал в Псковскую область 1,5 года назад из Москвы, где работал анестезиологом-реаниматологом в больнице №15 имени О. М. Филатова. «У него большой опыт работы в больницах города Москвы. Имеет образование по организации здравоохранения, а также опыт работы на руководящих должностях», - говорится в сообщении.