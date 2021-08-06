Общество

Какими будут эко-пространства в Пскове, обсудили в администрации города

В администрации города Пскова прошла рабочая встреча, участники которой обсудили вопросы создания городских эко-пространств.

С инициативой создания двух таких территорий выступила группа компаний «Титан». Пилотные проекты предполагается реализовать возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке.

Открывая встречу, заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что муниципальные власти заинтересованы в реализации экопроектов на территории города. «Псковичам нужны современные общественные территории, которые помогут людям не только приобщиться к проблемам экологии, но и научат вносить свой собственный вклад в решение этих проблем. Мы готовы оказывать организационную и административную поддержку таким инициативам», - подчеркнул замглавы администрации города.

В начале обсуждения заместитель генерального директора ГК «Титан» по корпоративным коммуникациям Алина Рыбина определила эко-пространство как общественную территорию, которая отвечает двум основным требованиям: «Во-первых, на этой территории должно быть сохранено биоразнообразие: растительный и животный мир. И, во-вторых - на территории должна быть создана эко-инфраструктура, которая позволяет минимизировать антропогенное влияние за счет инноваций, технологий и дизайн-решений. Всего того, что есть в арсенале экспертов, участвующих в нашей встрече».

Одним из партнеров проекта по созданию эко-пространств готов стать ПсковГУ. Специалисты вуза на протяжении последних 20 лет участвуют в реализации проектов в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, управления природными ресурсами. Как отметила начальник управления молодежной политики ПсковГУ Татьяна Васильева: «Все наши последние проекты - международные, и они связаны с "зеленой" инфраструктурой города, с антропогенным воздействием человека на окружающую среду. Важно, чтобы будущие эко-пространства были не только инфраструктурными проектами, но и выполняли методические задачи. Чтобы педагоги, учащиеся и студенты, жители города могли использовать их для повышения экологической культуры в целом». Кроме того, по ее мнению, сами эти пространства могли бы стать пилотными площадками для внедрения «зеленых инноваций». А кампус ПсковГУ - ядром «зеленой» инфраструктуры всего центра города.

Поддержку инициативе готово оказать и предпринимательское сообщество. По словам руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислава Оссовского, эко-пространство, привлекающее жителей города, может стать и важной точкой роста экономики города, площадкой для реализации эко-стартапов малого и среднего бизнеса.

Спортсмен, эко-активист и руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров подчеркнул, что при проектировании эко-пространств важно учесть и интересы всех жителей города.

Участники рабочей встречи обсудили возможные варианты наполнения будущих эко-пространств. От привычных всем троп здоровья до сада бабочек и элементов дополненной реальности.

По итогам встречи представители ГК «Титан» выразили готовность совместно с привлеченными экспертами разработать план для двух эко-пространств с вариантами размещения на выбранных территориях эко-инфраструктуры. «Мы видим свою задачу в том, чтобы создать площадки, привлекательные для эко-партнеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие этих территорий, совместно решать проблемы экологического образования», - отметила Алина Рыбина.