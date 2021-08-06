Общество

Назначен новый начальник Псковской таможни

Начальником Псковской таможни с 6 августа в порядке перевода по службе назначен генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин. Об Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

На фото: Игорь Ерошин, официальный сайт Центрального таможенного управления

Генерал-майор таможенной службы Сергей Дьячков, ранее возглавлявший Псковскую таможню, стал начальником Астраханской таможни в порядке перевода, сообщили в Южном таможенном управлении.

Игорь Иванович Ерошин родился 12 января 1970 года в Москве. Имеет два высших образования: окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик», Российский государственный аграрный заочный университет с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

В таможенных органах он работает с 1994 года. Начинал службу в должности инспектора Московской региональной таможни. Работал на различных должностях, связанных с таможенным оформлением и проведением таможенного контроля, Московской автогрузовой, Московской западной и Московской таможен. С мая 2010 года занимал должность начальника Калужской таможни. Приказом ФТС России от 3 ноября 2017 года №3443-к с 3 ноября 2017 года назначен начальником Брянской таможни.

Имеет звание генерал-майор таможенной службы.

Неоднократно поощрялся руководством Центрального таможенного управления и Федеральной таможенной службы России, имеет ведомственные награды – медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, медали «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление таможенного содружества», нагрудные знаки «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».