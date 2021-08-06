Общество

Глава Великих Лук Николай Козловский награжден Орденом Почета

Глава города Великие Луки Николай Козловский награжден Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Николай Козловский родился 12 ноября 1953 года в д. Шарапово Куньинского района Псковской области. В 1971 году окончил школу №10 города Великие Луки и поступил учеником слесаря-сборщика на завод высоковольтной аппаратуры. В 2006 году окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет

Трудовую деятельность он начал на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры в 1971 году.

С 1972 по 1974 год проходил службу в рядах Советской Армии в ракетных войсках.

После службы с 1974 по 2007 годы работал на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры на различных должностях: бригадиром, мастером, инженером-технологом в сборочном цехе, руководил группой в отделе главного технолога, был заместителем начальника ОТК, начальником финансово-сбытового отдела, заместителем директора по производству и сбыту, первым заместителем генерального директора. В 1999 году стал генеральным директором ВЗВА (нынешнее наименование ЗАО «Завод электротехнического оборудования» - ЗАО «ЗЭТО»).

В марте 2007 года избран депутатом Великолукской городской Думы по округу №15. За него проголосовали 61,79% избирателей. С марта 2007 года по март 2009 - председатель Великолукской городской Думы. С марта по май 2009 года - мэр города Великие Луки. В мае 2009 года был избран депутатами Великолукской городской Думы главой администрации города Великие Луки. В марте 2012 года избран депутатом Великолукской городской Думы и главой города Великие Луки.

В 2004 году он был удостоен почетного звания «Лучший российский менеджер XXI века». За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу в 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.