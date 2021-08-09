Самовольно оставившего воинскую часть великолучанина нашла полиция

Полиция нашла великолучанина, самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщает портал «Луки.ру».
Фото: Луки.ру
Напомним, 19-летний великолучанин Павел Байков самовольно оставил воинскую часть. Вместе с ним пропала его девушка, 17-летняя Анастасия Зарулуа, жительница города Торопец Тверской области.
Отец молодого человека сообщил, что молодых людей полицейские нашли в одной из деревень в Куньинском районе. Сейчас молодого человека везут в воинскую часть. Причины такого поступка отец не смог объяснить.