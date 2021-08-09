Водолазы будут искать следы Ледового побоища на дне Чудского озера

Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) во вторник приступит ко второму этапу экспедиции на Чудском озере в поисках следов Ледового побоища 1242 года. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на руководителя ЦПИ Сергея Фокина.
Результатом первого этапа экспедиции «По следам генерала Караева» стало обнаружение на дне озера Вороньего камня, о котором, скорее всего, шла речь в летописных источниках как о топониме, у которого Александр Невский разбил войска Ливонского ордена.
Задачей второго этапа станет поиск следов самого сражения, для чего будут использованы методы магнитометрии, гидролокационный поиск и водолазные работы для исследования обнаруженных аномалий.
По словам Фокина, полевой этап экспедиции займет 13 суток, будут участвовать порядка 15 человек. В случае обнаружения артефактов, требующих дополнительного углубленного изучения, сроки экспедиции готовы продлить.
Согласно летописным источникам, битва на Чудском озере состоялась 5 апреля 1242 года с участием русского войска под предводительством Александра Невского с одной стороны и Ливонского ордена с другой. Генерал Георгий Караев в 1959-1963 годах руководил первой комплексной научной экспедицией Института археологии Академии наук СССР на Чудском озере для определения места этой битвы.