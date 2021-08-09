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Общество

Водолазы будут искать следы Ледового побоища на дне Чудского озера

10.08.2021 09:49|ПсковКомментариев: 4

Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) во вторник приступит ко второму этапу экспедиции на Чудском озере в поисках следов Ледового побоища 1242 года. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на руководителя ЦПИ Сергея Фокина.

Результатом первого этапа экспедиции «По следам генерала Караева» стало обнаружение на дне озера Вороньего камня, о котором, скорее всего, шла речь в летописных источниках как о топониме, у которого Александр Невский разбил войска Ливонского ордена.

«В летописных источниках указываются два топонима: это Вороний камень и Узмень, причем что такое Узмень мы еще не готовы со стопроцентной уверенностью утверждать. Да, логично предположить, что это какое-то узкое место, но конкретного неоспоримого определения слова "узмень" мы пока что не обнаружили. Единственный более-менее внятный топоним — это Вороний камень. Сейчас у нас есть хорошее предположение о том, что могло быть Вороньим камнем, которое мы готовы подтвердить визуально и методически», - сказал Фокин.

Задачей второго этапа станет поиск следов самого сражения, для чего будут использованы методы магнитометрии, гидролокационный поиск и водолазные работы для исследования обнаруженных аномалий.

По словам Фокина, полевой этап экспедиции займет 13 суток, будут участвовать порядка 15 человек. В случае обнаружения артефактов, требующих дополнительного углубленного изучения, сроки экспедиции готовы продлить.

«Мы отдаем себе отчет, насколько сложная перед нами стоит задача. Единственный метод, который мы можем использовать для обнаружения следов Ледового побоища, — это магнитный способ. То есть металл, оставшийся после этой битвы. А то, что он остался, мы не сомневаемся, после всех битв остается металл. Но в нашем случае придется перелопатить большое количество позднего металла - там прошла война, десантные операции, придется непросто нам в этом деле. Но опыт есть, оборудование есть. И если этого не делать, то больше делать нечего», - сказал научный сотрудник Института археологии РАН, научный руководитель экспедиции Айвар Степанов.

Согласно летописным источникам, битва на Чудском озере состоялась 5 апреля 1242 года с участием русского войска под предводительством Александра Невского с одной стороны и Ливонского ордена с другой. Генерал Георгий Караев в 1959-1963 годах руководил первой комплексной научной экспедицией Института археологии Академии наук СССР на Чудском озере для определения места этой битвы.

Теги: #Псковская область #Ледовое побоище #александр невский #чудское озеро
Источник: Псковская Лента Новостей
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